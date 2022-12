Szeptember óta működik együtt a Városi Diák Tanács (VDT) és a Youth 4 The Future (Y4TF). A Y4TF megalapítóiban 2019-ben fogalmazódott meg, hogy vajon meg tudjuk-e majd mutatni gyermekeinknek, és unokáinknak, hogy milyen is volt az élet a mi időnkben. Láthatunk-e majd még olyan élőlényeket és tájakat melyeket napjainkban. Számos tó, és tenger már így is kisebb, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Azt hirdetik, hogy a föld változik, és meg is betegedhet, a mi dolgunk, hogy meggyógyítsuk és hogy ápoljuk. ezen elvek mentén az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) Fenntartható Fejlődési Céljait igyekeznek minél többekhez eljuttatni és segítenek a megvalósításban. Mindehhez országszerte a diákság együttműködését keresik. December 16-án Egerben szervezik meg évadzáró konferenciájukat. Az együttműködő partnereket arról kérdeztük, hogy miért jó az, ha a fiatalok próbálják a helyi gazdaság és ipar szereplőit a fenntarthatóság irányába terelni.

– Középiskolások, egyetemisták vállalkozók és szakemberek azok akikkel igyekszünk szoros együttműködést kialakítani – mondta Molnár-Dobrai Csenge a Y4TF rendezvényszervezője és humán erőforrás igazgatója. – Igyekszünk oktatásokon tájékoztatókon és konferenciákon keresztül komplex képet nyújtani arról, hogy mi is az ami valóban fenntartható. Sokszínű csapattal dolgozunk, közös gondolkodással igyekszünk megoldásokat találni helyben, de nem csak beszélünk, teszünk is a célok érdekében, melyeket az ENSZ fogalmazott meg. Minderről tájékoztatjuk a fiatalokat, a piaci szereplőket és igyekszünk ösztönözni őket ezek betartására. Gazdasági együttműködést szorgalmazunk, illetve a különböző társadalmi csoportok közötti együttműködés elősegítése is a célunk – tette hozzá. Az ifjúság az átadott tudás révén képes önállóan eldönteni, hogy egy-egy termék fenntartható-e, képes környezetkímélő módon élni az életét. Mint mondta, tudni fogják például azt, hogy egy elektromos busz használata milyen körülmények között térül meg.

– Az ifjúsági szervezetekkel egy országos hálózatot alakítunk ki, s az oktatáson kívül visszajelzéseket is gyűjtünk. A diákok véleményét pedig továbbítjuk a döntéshozók felé, hiszen az ő jövőjüket határozzák meg a világ mostani eseményei. A fiatalok egyébként a családjuk, barátaik körében is komoly pozitív hatást képesek elérni. Ha például a szülők látják az akaratot a gyermekben, akkor a legtöbb esetben ők el elkezdenek környezetkímélő megoldásokat alkalmazni. A diákok becsatornáznak minket a helyiekhez, az önkormányzatokhoz is – mutatott rá.

Molnár Levente a Platina Tech Kft. fenntarthatósági üzletág vezetője elmondta, egy cég működése úgy lehet fenntarthatóbb ha helyi munkaerővel, helyi alapanyagokkal és szolgáltatókkal dolgozik.

– Nagyon nyitottak az egri fiatalok, egyébként meglepően tudatosak is, de azért a divatos környezetvédelmi tévhitekkel kapcsolatban tudtunk nekik újat mondani. Ilyen például a vegánság, amely valóban fenntartható abban az esetben, ha helyi zöldségeket, termékeket fogyaszt az, aki vegán életmódra adja a fejét, de az import termékek fogyasztásával ez már messze nem igaz. Ilyen példa a fakitermelés is, hiszen az nem minden esetben rossz. Erdeink megújulása fontos. A környezetvédelem tehát nem minden esetben egyenlő a fenntarthatósággal – magyarázta. Mint mondta, a helyi termelőkkel is próbálnak jó kapcsolatot kiépíteni, ők nyilván kivétel nélkül értik, hogy miért fontos az, hogy az ő termékeiket válasszák a közelben élők. Az ipar még kissé zárkózottabb, de látják a pozitív változást, egyre több jó nemzetközi példát vesznek át.

– Egy gyárnál figyelni kell, hogy mennyire képes megújuló alapanyagot alkalmazni, ha pedig nem újrahasznosítható, akkor hogyan lehet megsemmisíteni. Egyébként sokszor nem azok a legszennyezőbb országok, amelyekről gondolnánk. Sok helyütt ugyanis az a gyakorlat, hogy más, kevésbé fejlett országokba telepítik az iparukat, így nem a saját területükön történik, de attól még van kibocsátás – részletezte. Hozzátette, az elmúlt tíz évben e téren csökkenés figyelhető meg. Kiemelte, hogy a magyar iparra büszkék lehetünk, ugyanis igyekeznek a szereplők élen járni az újrahasznosításban is.

– Egy másik projektből indult a szervezeti szintű fenntarthatósági törekvés. Szeptemberben csatlakoztunk a Y4TF hálózatába – mondta Patkó Orsolya VDT elnök.

– A Diák Önkormányzatokon Keresztül a helyi diákságot is meghívtuk a programba, tizenhárom egri középiskola vesz részt benne. Egyrészt segítségükkel rendkívül hatékony volt a csapatépítés, másrészt pedig nagyon hasznosak voltak a szakemberek előadásai, a VDT tagjai közelebb kerültek a témához. A Y4TF új lendületet adott a közös cél megvalósításához – fogalmazott. Hozzátette, elengedhetetlen, hogy kortársai a fenntarthatóságra törekedjenek.

– Sürgősen változtatnunk kell a szokásainkon, cselekedni kell, nem várhatjuk másoktól a megoldást. A fiatalok könnyen át tudják adni a tudást az idősebb generációnak. Hatásos, ha látják rajtunk, hogy tenni akarunk, s emiatt nekik is fontossá válik a fenntarthatóság kérdése – mondta.

A decemberi konferencia a civil Közösségek Házában ingyenesen várja azokat, akik érdeklődnek a téma iránt.