A legmeghatóbb kérés karácsony előtt egy nappal futott be a Kis Bocs önkénteseihez. Egy egri anyuka elmesélte nekik, hogy jelenleg nehéz anyagi helyzetben vannak, egyedül neveli harmadikos fiát, s minden bevételüket lakbérre és rezsire költik, mondta el portálunknak Galyasné Dósa Katalin, a Kis Bocs Egyesület elnöke.

– Az anya elmondta, hogy a gyermeke ügyes az iskolában, és nagyon szeret építeni. Mindig, amikor elhaladnak a játékbolt előtt, elmondja, hogy legót szeretne kérni a jézuskától, neki pedig összeszorul a szíve, hogy nem tudja teljesíteni a kívánságát, pedig nagyon megérdemelné. A szülő bízott benne, hogy tudunk nekik segíteni, de azt nem is remélte, hogy egy nap alatt valóra váltjuk az álmukat. Nagyon megható volt az egész, pedig az ajándék átadásnál mi nem is voltunk ott, hiszen az a jézuska feladata volt – jegyezte meg az elnök.

Az ünnepek után levelet kaptak az egyesület tagjai, amiben az állt, hatalmas örömet okozott az építőjáték, azóta is sokat játszik vele a megajándékozott. A karácsonyi csodák tehát még december 26. után is kitartanak, és több ember napjait bearanyozzák, hiszen nem csak kapni, adni is öröm.