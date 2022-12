– Közösen gondolkodtunk azon, hogy Eger tradicionális iskolája megmaradjon. Az oktatás mellett a lelkek ápolása és a hitélet gondozása legalább olyan fontos. A Wignernek küldetése hogy ezt a kettőt összegyúrja a lelkekben, azokban akik ott tanulnak. Ezt az önkormányzatnak is segítenie kell, óvnunk kell iskoláinkat, attól függetlenül, hogy ki a fenntartó. Két iskola is jelezte, hogy rezsiválságba került, ígéretet tettem, hogy a nehéz helyzetbe kerülő intézményeknek 50-50 millió forintot elkülönítünk a jövő évi költségvetésben. Köszönöm a szervezőknek, hogy a mai estével ilyen méltó módon hívják föl a figyelmet egy problémára. Úgy, hogy nem csupán kértek, hanem adtak is – fogalmazott Mirkóczki Ádám.