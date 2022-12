EGRI HIRADÓ. HETENKINT KÉTSZER MEGJELENŐ POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP. 1896. FEBRUÁR 29.

Az állandó szinház.

Egy reczipiált polgártársunk egykor igy sohajtott fel: Egerben van mindenféle templom, csak Thalia themploma nincsen. Új polgártársunk megnyugtatására szolgáljon a következő hir: Tegnap az Irodalom és Müvészetbarátok Köre által Babócsay Sándor elnöklete alatt kiküldött szükebb bizottság foglalkozott az állandó szinház ügyével, márczius 7-én pedig Grónay Sándor elnöklete alatt egy másik bizottság fog ugyanezen üggyel foglalkozni. Ezen utóbbi bizottság feladata felkutatni az állandó szinház javára elhelyezett alapokat, melyekből már körülbelül 10,000 forint fedeztetett fel. Ez az összeg azonban édes kevés ahhoz, hogy az állandó szinháznak alapul szolgáljon. Az állandó szinháznak mi is barátai vagyunk, csak egy gondolat nyugtalanit bennünket: Ha lesz is majd Thália temploma, ki jár majd bele?!...

HATVANI HIRLAP. VEGYESTARTALMU LAP. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. 1909. DECEMBER 25.

Szent Péter levele Hatvan város birájához.

Fiam az Urban!

A szeretet magasztos ünnepére üdvözöllek szivem mélyéből, ugy is, mint az erkölcsös, istenfélő keresztény családapát, ugy is, mint törekvő, munkás egyedet s ugy is, mint hüséggel és szeretettel kormányzott alattvalóidnak erélyes, bölcs és tapintatos atyját, akinek adjon az ég kegyelme örömteli nyugalmas ünnepeket, adjon minden jóban szerencsés és boldog ujesztendőt, szerény magad, hozzátartozóid és hüséges alattvalóid számára! Kivánom, hogy fokozottabb eréllyel és szorgalommal végzendő munkádban még több örömet lelhess.

Mint családapának teljék nagy örömed családod boldogságában. Legyen tele kamrád pincéd minden jóval, csak nem üszkös gabonával, avas szalonnával vagy bicska nyitogató savanyu vinkócskával. Jusson is, maradjon is még egy kis pénzmagra is, de mindig azzal a keresztény felebaráti kötelességgel, hogy ne nyuzzad le embertársaid bőrét – ezt ugy is elvégzi a jószivü biró, a szigoru ügyvéd és a pontos végrehajtó.

Legyen rend a városházán és tájékán. Tanitsd ki alattvalóidat istenparancsára, mely tiltja az enyveskezüséget s más hizott libájának engedély nélküli megkoppasztását.

Béke és szeretet honoljon a polgárság soraiban. Se akarva, s akaratlanul ne bántalmazzák egymást s ne veszélyeztessék mások életét az aszfalton nyikorgó taligájukkal sem élesre fent kaszájukkal, kapájukkal.

Aranylelkü főbirátok kedvéért cselekedd meg, hogy azok a bitangságban leledző gyermekek, kiknek örömére a félnapos tanitás behozatott, ne délután tördeljék a park csemetéit, hanem a délelőtti tanitás ideje alatt; az a huncut gólya pedig ne kerülgesse olyan soká azt a puha fészket, mint a nemesszivü emberbarát igazi apai örömökkel szeretne minél előbb gondozás alá venni és szeretetének minden jelével elhalmozni.

Belátható időn belül, mondjuk 10-15 év alatt épüljön fel az uj modern vágóhid, de csak a husára emelésének kizárásával, más 10-15 év alatt hozzatok visszavonhatatlanul utolsó véghatározatot a mostani városháza átalakitására, s ha isten jóságos kegyelme Téged, Fiam az Urban akkori a birói székben hagy, kezedbe veheted a róm. kath. templom épitésének ügyét azokkkal az összegekkel, mit a buzgó épitő-bizottság a bájos haramiák, szeretetreméltó utonállásaiból tőkésitett.

Népeid kicsinye, nagyja legyen boldog – szegénye, gazdaga megelégedett.. A szegénynek adjon a jó isten elégséges kenyeret, az iparosnak bő munkát a kereskedőnek nagy forgalmat, a vagyonosnak jó szivet, megelégedést, örömet. Duslakodjatok jólétben. Mentsen meg az Ég benneteket az ördögtől, Juszt Gyula nemzetiségi politikájától, választási törvényétől, báró Khuen Héderváry darabont kormányától.

A Hazai villamosság nagylelküségéből örök világosság fényeskedjék Nektek!

Szent Péter

HEVES ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZMÚVELŐDÉSI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 1903. MÁJUS 24.

Tüzoltó egylet.

Zaránkról kaptuk a hirt, hogy e hó 15-én Önkéntes Tüzoltó Egylet alakult. Tagjainak száma élénk érdeklődésről tanuskodik, mert már az alakulásnál 115-re rugott a tagok száma. Főparancsnoka lett e humánus egyletnek Lövei Mihály, alparancsnok Szakszon Kálmán, szakaszparancsnokok: Csintalan András, Csintalan János, Berényi István, s még egy egy, kinek nevét lapunk zártáig nem sikerült megtudnunk.