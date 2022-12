A karácsonyok klasszikus édessége a bejgli, más nevén a patkó. Nagyüzemi méretekben sütik a háziasszonyok, és addig képes ehető maradni, ameddig a csodálatosan finomból már a hátunk közepére se kívánt kategóriába nem kerül. Néhai kiváló színészünk, Benedek Tibor észrevétele szerint a karácsony elmúlik, majd hamarosan az újév is, de nem múlik el – ahogy zamatosan kiejti – a bájgli. Pedig egy idő után a bejgli kezd hasonlóvá válni a patkóhoz, legalábbis a keménységében. De még ekkor is kínálják családban, baráti körben reggelire zsemle helyett, uzsonnára tejeskávé helyett, aztán vacsorára is, és összességében minden helyett.

A feleségem diós és mákos bejglit is készít idén. A mákosat is nagyon szeretem, de a másik ízesítésű finomság elé most különösen nagy várakozással tekintek. Idén rengeteg diónk termett, így aztán a korlátlan mennyiségű tölteléknek való előrevetíti az édesszájúak netovábbja, a „bejglis dió” sütésének esélyét. Ha a töltelékbe kevert mézre, mazsolára, frissen reszelt citrom- és narancshéjra gondolok, bizony rögtön megmozdul az ádámcsutkám. Az ünnepi édességkölteményt az a belekevert kupicányi rum bolondítja meg végképp, amit az unokára való tekintettel ma már aroma helyettesít, bár lehet, még dúsabb ízhatást biztosítva az itókánál.

Nálunk esélye sincs a bejglinek az idő múlásával patkóvá aszalódni. Időben kínáljuk reggelire zsemle helyett, uzsonnára tejeskávé helyett, aztán vacsorára, és minden helyett.