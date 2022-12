Már az első néhány CT-vizsgálat kimutatta a daganatok 30-40 százalékos csökkenését, a következő egy év során pedig semmilyen irányban nem változott a helyzet. (Régebben talán említettem azt is, hogy azért nem műtöttek meg, mert a tüdőm mellett mindkét mellékvesémben is találtak oda nem való dolgokat, vagyis áttétes tumorról van szó.) A leleteket minden alkalommal postázzák, így össze tudom hasonlítani az esetleges változást, de a főorvosnő és Pirók Tibor, gyógykezelésem koordinátora is állandó figyelemmel kíséri a folyamatokat. Úgy hallottam, az orvosszakma már azt is sikerként értékeli, ha a daganatok nem növekednek, ezért külön öröm, ha még csökkennek is.