Az év végére rendszerint elfogy a lendület és az erő. Ennek ellenére sok szakmában ilyenkor a legnagyobb a hajtás. A legtöbbünk szép karácsonyról álmodozik. Víg családi lakomáról, gazdag, szépen terített asztalról, némi ajándékról. Elvégre ezek azok a napok, amelyekre minden családtag készül. Rokonok, barátok érkeznek, jókívánságokkal, mosollyal az arcukon.

Jó lenne az idén is ünnepelni, érezni, hogy az együttlét valóban öröm. Jó lenne legalább ilyenkor nem azt számolgatni, hogy miként fizetjük ki a megemelt rezsit, miből vesszük meg a karácsonyi kellékeket, a halat, a fenyőfát, a fogyatkozó tűzifát, s az ajándékot. Sokunknak lapos a pénztárcája manapság, s a boltban elborzadva látjuk, hogy szinte minden a háromszorosába kerül a tavalyi költéshez képest. A minap egy kis mátrai falu polgármesterével beszélgettem, aki elmondta, számára a legnagyobb ajándék, hogy a nehézségek ellenére minden munkatársának sikerült december elején 13. havi bért utalni. Az ezer lelket számláló kis településen negyven ember az önkormányzat alkalmazottja, akik egész esztendőben erejükön felül teljesítettek. Néhány szorgos közmunkás is dolgozik a köz gyarapodásáért, róluk sem feledkeznek meg. Nekik is jár a jutalom.

Kemény év áll bizony mindenki mögött, aki megvívta a maga harcát, bármilyen élethelyzetben. Szívem szerint mindenkinek odaadnám a decemberi bónuszt, hogy legyen miből ünnepelni, minden magyar családban.