Kerékpáros pumpapálya jöhet létre a gyöngyösi Béke téren, ahol évtizedekkel ezelőtt KRESZ-park működött, mára azonban annak csak nyomai maradtak.

Minderről a város önkormányzata adott hírt. Közlésük szerint most az Aktív Magyarország Országos Bringapark Programja keretében kaphat új funkciót a tér, ahol egy kerékpáros pumpapálya valósulhat meg. A pumpapálya egy folytatólagos körpálya, melyet hullámok és kanyarok alkotnak. A Gyöngyösön megvalósuló pályát óvodások és iskolások használhatják, kialakításának köszönhetően a gyakorlottabbaknak is kihívást jelent, kerékpárral, rollerrel, görkorcsolyával és gördeszkával is használható lesz. A pálya kialakítása csaknem 32 millió forintba kerül, amelynek a felét szükséges az önkormányzatnak biztosítania, a fennmaradó összeget pályázat fedezi.