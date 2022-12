Péntek

Sarud Az ­Élményfaluban december ­30-án rendezik meg a jótékonysági főzőversenyt. A kevés nevezés miatt a nevezési díjtól eltekintettek a szervezők. Az elkészült ételeket a csapatok, vagy az erre a feladatra jelentkező segítők eldobható csomagolásban ajánlják fel a rászorulóknak. Még mindig várják azok jelentkezését, akik segíteni szeretnének, s bárki felajánlhat pénzadományt is, ezt is a hátrányosabb helyzetűeknek osztják szét.

Gyöngyös Szilveszteri jégdiszkót szerveznek a jégpályán 17 órától.

Szihalom A negyed évszázados jubileumukat ünneplő Szihalmi Fúvósok óévbúcsúztató koncertet szerveznek. A mulatság a szihalmi művelődési házban lesz 17 órától. A helyi zeneiskolásokból alakult együttes idén ünnepelte megalakulásuk 25. évfordulóját. Akkor egy pünkösdi ünnepségen léptek színpadra, s sikerük azóta is töretlen. Nem csak megyénkben, az egész országban, sőt még azon túl is sokan kíváncsiak a koncertjeikre. Rengeteg helyen fellépnek, ezt mutatja az is, hogy a mostani előszilveszteri koncert lesz ebben az évben a 31. szereplésük.

Szombat

Eger 18-kor kezdődik a szilveszter a Dobó téren. A szervezők fergeteges hangulatot, zenét, koncerteket és tűzijátékot ígérnek. Fellép a Mystery Gang, a The Feelgood és Hütter. Aki pedig fedett helyen szeretne bulizni városszerte megteheti, hiszen rengeteg szórakozó egység várja a vendégeket.

Abasár A rendhagyó sportesemény résztvevőinek a föld felett és alatt futva kell teljesíteniük a távot. December 31-én az Aba tér 44. szám alatt található régi borforgalmi épülete elől rajtol délelőtt 10 órakor az új évbe vezető pincefutás. A Mátrai Síszerviz szervezte sportprogram a maga nemében rendhagyó: utcai, terep- és pincefutás ötvözete, ahol egy előre kijelölt 3,5 kilométeres pályát kell teljesíteni. A futóútvonal érinti az abasári pincelabirintust úgy, hogy lesz egy levezető lejárat a pincébe és egészen máshol egy felvezető feljárat, tehát a föld alatt is futni kell. A kijelölt körpályán többször is végig lehet futni annak függvényében, hogy ki milyen távon szeretne indulni, lehet választani a 3,5, illetve 7, továbbá 14 kilométer tejesítése közül. Az esemény Abasár község területén, az utcákon és egyéb gyalogos közlekedési útvonalakon, járdákon lesz lebonyolítva. A kijelölt nyomvonal lépcsőket, közúti kereszteződéseket is érint, ezért a szervezők kérik a résztvevők fokozott figyelmét. A forgalmasabb zónákban jól látható figyelmeztető táblákat helyeznek el. A nyílt rendezvényen bárki indulhat, aki egészségileg megfelelő fizikai állapotban van, és tudja teljesíteni a távokat.

Gyöngyös Szilveszteri éjszakai túrát szervez a Kékes Turista Egyesület, előtte pedig aki akar, bogácsi fürdőtúrán is részt vehet. Az éjszakai túra távja 20,5 kilométer, a csoport a gyöngyösi buszpályaudvaron találkozik 18 órakor. Az útvonal érinti a Kozmáry kilátót, Benevárt, Máriácskát, Mátrafüredet, a Sár-hegyet. Éjfélre akarnak a Cseplye-tetőn lenni, ahonnan az újév köszöntése után megtekintik a város és a környék tűzijátékait. Előzetesen jelentkezni Szőke György túravezetőnél lehet december 30-ig (30/308-4317).

Demjén Exkluzív szilveszteri bulit rendeznek a Termál tónál a községben december 31-én délután 3 órától hajnali háromig. A szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy ünnepeljenek együtt az esztendő utolsó napján és köszöntsék az új évet a tóparton egy pohár pezsgővel a kézben. A résztvevőknek fergeteges hangulatot ígérnek zenével, éjfélkor ajándék pezsgővel és tűzijátékkal. A helyszínen az étel és ital fogyasztása is biztosított.

Bogács Nyílt fürdőtúrát szervez szilveszterkor a gyöngyösi Kékes Turista Egyesület a Bogácsi Gyógy-és Strandfürdőbe. A résztvevőket 7 óra 20 perckor várják a gyöngyösi autóbusz-pályaudvaron, ahonnan egri átszállással 9 óra 5 percre érkeznek Noszvajra. A túra innen indul Bogácsra, a hossza 7,2 kilométer. A bogácsi fürdőben a résztvevők strandolás és pezsgődurrogtatás közben együtt búcsúztathatják az óesztendőt, és köszönthetik az újévet. A csoport a Bogácsról 14 óra 56 perckor induló busszal indul haza, és az egri átszállás után 16 óra 30 perckor érkezik Gyöngyösre. A programra jelentkezni Erdélyiné Éva túravezetőnél lehet a +36 20 484 9355 telefonszámon.