– Nemrégen sikerült beszereznem a karácsonyi mintákról szóló könyvedet, ezért kerestelek meg, hogy éppen aktuális, beszélgessünk róla.

– Én is mostanában vettem elő újra, mert itt az ideje. Minden évben van olyan kisgyerek az ismerősök között, akinek megfűzöm a puttonyos télapót. Az ujjukra tudják húzni, vagy egy ceruzára. Mindig kérdezik tőlem, hogy van-e angyalkám. Jó látni, ahogy örülnek neki. Remélem, hogy akinek kezébe kerül valamelyik kiadványunk, kedvet kap egy kis gyöngyfűzéshez!

A gyerekek az ujjukra is rá tudják a húzni a gyöngyből készült Télapót

Forrás: M. Elek Andrea/Heves Megyei Hírlap

– Mikor kezdtél el gyöngyfűzéssel foglalkozni?

– A gyöngyfűzés kezdésének nincs konkrét időpontja, mégis van mihez kapcsolnom. A kislányom alsótagozatos volt és karácsony előtt beteg lett. Nem tudtam vele otthon maradni, mert az osztályommal készültünk a karácsonyi szereplésre az iskolában. A könyvtárban találtam akkor a Jó játék a gyöngyfűzés! című könyvet. Hazavittem – és valahonnan, ki tudja már – volt világoskék gyöngyünk vagy kétmaroknyi. Damil került a horgász nagypapától. Sorra fűztük az állatokat, a kislányom egyedül is, amíg nem voltam otthon, persze mindent kékből. Épp a teve fejét fűzte, amikor ránéztem és én dinoszauruszfejnek láttam. Ebből jött az első saját ötlet. Mivel a dínó elég nehéz állat, a damil nem tartotta meg a formát, a lábai szétcsúsztak és szegény elterült. Ezért azt gondoltuk, megpróbáljuk drótra fűzni. Sikerrel jártunk. A figurák legtöbbje lábra állt és sokkal jobban hasonlítottak az igazi állatokhoz. A sikeren felbuzdulva olyan állatokat is el kezdtünk fűzni, amik nem voltak benne ebben a könyvben. Így bővült a lista. Virágokat is készítettünk fényképről fűzve, kiemelve a jellegzetességeiket. Így egyre több figuránk volt. Lerajzoltam a Corel számítógépes programmal, amit akkor tanultam meg kezelni. A férjem számítógépes szoftverfejlesztő, aki sokat segített a programok kezelésében, mire sikerült a számítógépes rajzokat megfelelő külalakban megjeleníteni. Közben érlelődött a gondolat bennünk, hogy saját vállalkozásba kezdünk.

– Jászberényben végeztél a tanítóképzőben. Tanítottál is?

– Cegléden születtem, ott is laktam, így oda mentem tanítani is. A város környékén sok tanya volt még. Ezt fogta össze a Külterületi Iskolák Igazgatósága. A Kecskéscsárdai Általános Iskolában kezdtem el tanítani 2-4. összevont osztályt. Olyan izgatott voltam, hogy az iskolakezdés előtt két hétig nem tudtam aludni! Aztán találkoztam a gyerekekkel, és minden a helyére került. Szerencsém volt abban is, hogy olyan kolléganővel dolgoztam együtt, aki önzetlenül megosztotta velem tapasztalatait. Huszonnégy évesen férjhez mentem. Három év múlva megszületett a kisfiam. Akkor már egy másik tagiskolában tanítottam 1-4. összevont osztályt. A fűtés, takarítás, a tanítás az én dolgom volt, mégis ezek voltak a legszebb éveim a tanítás során. A gyerekek olyan összetartó, segítő, szerető közösséget alkottak, hogy csak meghatottan tudok erre az időszakra gondolni. Mikor a kisfiam egyéves lett, átkerültem a Budai úti Általános iskolába, ahol már mind a nyolc osztály jelen volt. Összesen tíz évig dolgoztam az ottani igazgatóság alatt.