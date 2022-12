Dr. Stankovics Éva, a gyógyintézmény vezetője a részletekről elmondta: a sikeres, uniós finanszírozású EFOP-pályázat eredményeként a járóbeteg szakrendelőbe egyebek mellett beszereztek EEG, CTG, videokolposzkóp, érdoppler, non contact tonométer, audiométer és lencsetervező berendezéseket, MRI kompatibilis altatógépet, mobil műtőlámpát, fizioterápiás kezelőtornyot, hordozható Uh-készüléket, komplett videoendoszkópos eszközt és műszermosót. Az orvostechnikai eszközökön túl – ugyancsak a projekt keretében – a betegek, valamint a dolgozók munkakörülményeit, biztonságát és komfortérzetét is javító mobiliák és védőeszközök is érkeztek. A beruházás eredményeként megújul többek között a szülészet- nőgyógyászat, a neurológia, a fül-orr-gégészet, a kardiológia, a járóbeteg rehabilitáció, a szemészet, a gasztroenterológiai szakrendelés eszközparkja is.

A fejlesztésnek köszönhetően továbbá teljes test vizsgálatára alkalmas csontsűrűségmérővel bővül a kórház ellátási palettája, így a betegeknek e diagnosztikai eljárás már helyben is elérhető lesz. Kiemelkedő a fejlesztésben a MRI kompatibilis altatógép üzembe helyezése, amellyel megnyílik a lehetőség a betegek rövid narkózisban történő vizsgálatára is.

Dr. Stankovics Éva tájékoztatása szerint az EFOP-pályázat eredményeként az érintett járóbeteg szakellátásokból a fekvőbeteg szakellátásokba továbbküldött betegek aránya legalább tíz százalékkal csökken. A beszerzett korszerű eszközöknek köszönhetően az érintett szakrendeléseken magasabb színvonalú egészségügyi ellátásban részesülhetnek a betegek. A fejlesztés hatására Hatvanban és a járóbeteg szakrendelő ellátási körzetébe tartozó településeken élő mintegy 315 ezer ember részesül még jobb egészségügyi szolgáltatásokban.

Ugyancsak a kórházat érintő hír, miszerint a napokban önkéntesek érkeztek az intézmény szülészeti osztályára, hogy festési munkálatok révén még tovább szépítsék a belső tereket. Az Albert Schweitzer Kórház és a Samsung Electronics Magyar Zrt. együttműködésének köszönhetően 2014-ben a szülészeten létrejöhetett az első SAMSUNG családi szoba, amely azóta is töretlen népszerűségnek örvend.

– A cég a társadalmi szerepvállalás keretében gyakran végez önkéntes munkálatokat nálunk – mondta az intézményvezető. – Rendszeresen segítik működésünket adományokkal és önkéntes munkával. Tevékenységükkel nagymértékben hozzájárulnak az ellátás színvonalának, valamint a betegek komfortfokozatának emeléséhez.