Csillagda nyílt a Bükkben, ünnepeltük a bikavért tavasszal + Fotók

Megnyílt a csillagda, ünnepeltük a Bikavért és és Junior Expó is volt márciusban. Képgalériáinkkal most olvasóink is nosztalgiázhatnak egy kicsit.

Márciusban adták át a Bükki Csillagdát Forrás: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

A februári vidám farsang után márciusban a böjté volt a főszerep. „Emlékezz ember, hogy porból lettél és porrá leszel” – az egyház ezekkel a szavakkal az élet mulandóságára emlékezteti a híveket, és bűnbánatra szólítja fel őket hamvazószerdán.

Hamvazószerdai érseki szentmise az Egri Bazilikában Fotók: Szántó György

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság új, Répáshuta mellett épült attrakciója márciusban nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt.

A Bükki Csillagda átadója Fotók: Tóth Balázs

Körbejártuk az új látványosságot és nem csalódtunk. Hogy miért érdemes meglátogatni? Beszéljenek helyettünk a fotók:

A Bükki Csillagda Répáshután Fotók: Komka Péter

Már öt esztendő eltelt azóta, hogy hungarikummá vált az Egri bikavér, s e jeles évforduló kapcsán az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa a Dobó István Vármúzeummal közös programot szervezett márciusban.

5 éve Hungarikum az Egri bikavér Fotók: Huszár Márk

A XII. Junior Expon fiatal vállalkozók mutatták meg termékeiket, ötleteiket a zsűrinek és a látogatóknak. A rendezvény végén pedig kihirdették a legjobbakat.

XII. Junior Expo Egerben Fotók: Berán Dániel

