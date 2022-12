A karácsonyi ünnepi ebédnél, vacsoránál szokás kitenni magunkért. A súlyos energiaválság, a brutális áremelkedés miatt azonban idén minden bizonnyal kevesebben engedhetik meg maguknak a korábbi, akár öt-hat fogásos, hagyományos karácsonyi lakomát. A Gyöngyösön élő Nagy Zoltán királyi főszakács, az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem mesteroktatója szerint amikor szűkebb a pénztárcánk, jobban át kell gondolnunk, mit vegyünk meg az ünnepi étkezés alapanyagául.

Nagy Zoltán királyi főszakács

Forrás: Albert Péter/Heves Megyei Hírlap

– Nemcsak most, de mindig egy előre elkészített lista alapján kellene vásárolnunk. Ha úgy megyünk a boltba, hogy majd ott kitaláljuk, mit főzünk, akkor biztos, hogy minden olyat összevásárolunk, aminek semmi értelme nincs. Ez ételpazarláshoz is vezet. Nem kell három-négy napra főzni az ünnep idejére, mert általában mindenki meglátogatja ilyenkor a rokonait, ahol étellel kínálják. Ráadásul, nem biztos, hogy otthon négy napig ugyanazt az ételt szeretnénk enni. Ezért kell feltétlenül megtervezni, hogy mit készítünk, s arra mennyi pénzt szánunk. Napjainkban a tervezésnél az is szempont, hogy például az ársapkás termékből elég-e nekünk az a mennyiség, amit lehet venni belőle, sőt, egyáltalán kapható-e. Ha nincs, máris másban kell gondolkodnunk. Speciális a cukor helyzete, mert az helyettesíthető mézzel, édesítőszerekkel. Ezek kaphatók, igaz magasabb áron, de sokkal kevesebbet kell használni belőlük, mint a cukorból. Sokan estek eddig is abba a hibába, hogy úgy gondolták, a karácsony a Terülj, terülj asztalkám! ideje. Tudni kell, hogy általában a sokféle étel egyidejű készítése a minőség rovására mehet. Nem biztos, hogy mindenki oda tud figyelni öt-hat fogás megfelelő ízesítésére – emelte ki Nagy Zoltán.

A szakember szerint rengeteg spórolhatunk már azzal, ha igyekszünk szezonális termékekből sütni, főzni.

– A piacon biztosan találunk céklát, sütőtököt. Az évszaknak megfelelő termékeknél olcsóbbra nem fogunk lelni. Nagyszerű krémleves főzhető belőlük. A céklakrémlevesbe tehetünk pirított kenyér- vagy zsemlekockát, készíthetünk hozzá szezámmagos rudat. Sütőtökből főzhetünk levest ízlés szerint édesen, vagy sósan is, és adhatunk hozzá pirított tökmagot, pirított kenyérkockát. Azért, mert karácsony van, nem kell túlgondolnunk a levest. Ha mégis ragaszkodunk a hal megugrott ára miatt igencsak megdrágult halászléhez, akkor egy jó alapot készíthetünk a külön is kapható fejből és csontokból, abba pedig fejenként egy-egy szelet filézett halat főzve máris tökéletes a karácsonyi hangulat - magyarázta.

- Főételként jellegzetes a töltött káposzta. Az édes káposzta is szezonális termék, olcsóbb, mint a savanyított. Kaprosan, székelyesen elkészítve nagyon finom. Vagy például egy kilogramm csirkemellből, ha nyitott szeletekre vágjuk, és kicsit egymásra fektetjük, kiadós tekercset készíthetünk. Tíz szem gesztenyéből nagyon sok tölteléket lehet készíteni hozzá, mert ezt még dúsíthatjuk darált hússal. Ügyeljünk, hogy ne édes gesztenyemasszát használjuk, mert akkor biztos, hogy nem lesz jó! Ha van a hűtőben egy kis szalonnánk, kolbászunk, azt hagymán megpirítva, egy kis darált hússal összekeverve újabb kitűnő tölteléket nyertünk a hústekercshez. Köretként fokhagymát és a rozmaringot összekeverhetünk cikkekre vágott burgonyával. A sütőben jól átveszi a fűszerek ízét a krumpli - ajánlotta.

- A kacsa- és libacomb nagyon drága lett, helyettük csirkecombból is tudunk ünnepi ételt varázsolni. Ha kifilézzük, abból is süthetünk hústekercset, de akár egyesével is készíthetjük a már említett a töltelékekkel. Amikor felszeleteltük, senki sem veszi észre, hogy nem méregdrága alapanyagból készült az étel. A karácsonykor hagyományos hal most nehéz ügy, két-háromszoros az ára, mint korábban. Aki mégis készít rántott halat, salátát tálaljon mellé. Lehet az egy krumplisaláta, de ne majonézes, mert az is drága. Kiváló köret a halhoz egy németes burgonyasaláta, amikor is ecetes savanyúságlébe áztatjuk a megfőtt, meghámozott burgonyát, és hozzáteszünk egy kis hagymát - részletezte.

- Karácsonykor tradicionális desszert a mákos bejgli, ám egy húsz dekás csomag mákot már nyolcszáz forintért lehet venni. Ha mindenképp ragaszkodunk a mákos ételhez, a bejgli helyett készíthetünk például pozsonyi- vagy hókiflit mákkal töltve. Ehhez egy húsz dekás csomag még lehet, sok is lesz, a bejglihez viszont közel sem elég. Szárított kifliből készülhet egy kis hamis mákos guba is. A megdrágult szaloncukor is kiváltható retró kókusztekerccsel, ha a kókuszos tölteléket beletöltjük a kekszes masszába, összegyúrjuk, majd szaloncukor formájúra hengergetjük – részletezte Nagy Zoltán.

A királyi főszakács szerint előbb-utóbb mindenhol átalakul a háztartások konyhája.

– Aki korábban is rákényszerült a spórolásra, annak a mostani helyzet nem új. Akinek pedig nem kellett eddig takarékoskodni, az is megtanulhat kevesebből főzni. Vegyük elő a száraz termékeket, a babot, borsót, lencsét főzeléknek, és ne liszttel sűrítsük, hagyjuk a saját anyagával besűrűsödni. A húsok mellé se krumplit és rizs együnk, így ez esetekben kevesebb szénhidrátot juttatunk a szervezetünkbe, és egészségesebben táplálkozunk. A változtatáshoz a gondolkodásunkat kell átállítanunk, le kell vetkőznünk a megszokásokat. Karácsonykor pedig különösen időszerű feltennünk a kérdés magunknak: ki a szegény? Vajon az, akinek nincs semmije, de lehet, sokkal boldogabb, mint az, akinek mindene megvan, de nem boldog? – fogalmazott Nagy Zoltán.