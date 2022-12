Közzétette a 2023-ra vonatkozó horgászjegyek árait a Tisza-tavi Sporthorgász Kft. A térségben a horgászjegyek árai évekig nem változtak, aztán 2022. júliusától emelték a jelenlegi szintre (akkor néhány jegyfajta ára növekedett 13-14 százalékkal), de most a 2019-eshez képest szinte megduplázódnak. A 2023-as jegyárak hasonlóak, mint a Közép-Tiszán októbertől érvényes összegek. A honlapon olvasható közleményük szerint a gyerekek továbbra is száz forintért válthatnak engedélyt és a 65 év feletti felnőtt horgászjegy, valamint a töltéshasználati hozzájárulások árai nem változnak.

A többi jegytípus azonban alaposan megdrágul, az árnövekedés mértéke sok esetben 44 százalék, de az egyes horgászjegyekért 38-47 százalék közötti mértékben kell majd többet fizetni. Az éves felnőtt horgászjegy például 45,5 ezer forintba kerül majd az idei 31,5 ezer forint helyett, a nők éves horgászjegye 15 ezerről 22 ezer forintra drágul, az ifjúsági éves jegyért pedig 5800 forint helyett 8 ezret kell majd fizetni. A felnőtt napijegy ára 3,5 ezerről 5,2 ezer forintra emelkedik. Emelkednek a turistajegyek és a behúzós horgászengedélyek is, utóbbiból eddig volt éves területi engedély is (80 ezer forintért), de ezt a csekély érdeklődés miatt megszüntetik, a 7 napos helyett pedig 10 napost vezetnek be.