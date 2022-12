Dömötör Csabának (Fidesz-KDNP) képviselőként nincs irodája, hiszen egyébként államtitkári posztot tölt be a kormányban. A jobbikos Dudás Róbert idén májusig egy egri és egy gyöngyösi helyiséget bérelt a központi juttatás segítségével, a 82 négyzetméteres egri havi 254 ezer, az ugyanekkora gyöngyösi pedig 187 ezer 339 forintba került. A kormánypárti Horváth László Gyöngyösön tart fönn irodát állami támogatással, ez ebben az évben 383 ezer 540 forintba került, míg korábban 349 ezer forint volt a díja. A szintén fideszes Nyitrai Zsolt májusig bérelte az egri Polgárok Házát, havi majdnem 374 ezer forint díjért, míg most két egri iroda fenntartásáért fizetett a hivatali pénzből, egyik 89, másik 117 négyzetméteres, s előbbi 350, utóbbi 149 ezer forintba került. A Polgárok Házát jelenleg dr. Pajtók Gábor nevére bérlik az EVAT-tól, de már 624 ezer 459 forintért. Az alapterület is nagyobb, nem 279, hanem 320 négyzetméter. A momentumos Lőcsei Lajos Hatvanban tart fönn egy 30 négyzetméteres irodát 141 ezer forintért. Szabó Zsolt kormánypárti honatya 161 négyzetméteres hatvani irodája 360 ezer helyett immár 430 ezer forintba kerül a legújabb szerződés szerint, előzőleg 360 ezer forintot kellett érte fizetni. A hevesi irodája májusig 301,6 ezer forintba került az adófizetőknek.