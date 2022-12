– Előadónk volt dr. Kerényi Zsuzsanna diabetológus, aki 69 éve egyes típusú cukorbeteg, így mind a beteg, mind az orvos szemszögéből látja a cukorbetegek problémáit, és szívvel-lélekkel küzd azért, hogy nekünk jobb legyen. Jól sikerült a 23. Egri Diabétesz Világnapi Hétvége is novemberben. Sokan jöttek a programokra, ahol hasznos dolgokat tanultunk dr. Harcsa Eleonóra diabetológustól, szűréseket végeztünk, tájékoztatást és tanácsadást nyújtottunk, nemcsak a tagoknak, hanem minden érdeklődőnek. Az életmentő inzulinra, ami nélkül ma sem élhetnének az egyes típusú cukorbetegek, és annak feltalálójára, Frederick Bantingra is emlékezünk a világnapon – tette hozzá.

Az egri városháza erkélyén a Diabétesz Világnap transzparense hirdette a cukorbetegség elleni közös összefogást

A világnap alkalmából meghívást kaptak a Magyar Tudományos Akadémiára, a Magyar Diabetes Társaság Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett Interdiszciplináris Tudományos Fórumára, ahol kerekasztal beszélgetés volt a szakma, a döntéshozók és a betegszervezetek részvételével.

Voltak az Édes Egyesület Világnapján Berettyóújfaluban, és az Egy Csepp Figyelem Világnapon Erős Antónia és csapata meghívására klubtalálkozón vettek részt a fővárosban, ahol hasznos előadásokat hallgattak meg, s figyelemfelhívó sétára indultak. A szakmai programok mellett meglátogatták a Magyar Zene Házát, a Néprajzi Múzeumot és a New York Palotát is.

– Az évet, szokásunkhoz híven, a Cukorbetegek Egri Karácsonya zárta, ahol hasznos tanácsokkal, tippekkel, ötletekkel, kiadványokkal láttuk el tagtársainkat, hogy a cukorbetegség ne rontsa el az ünnepeket. Megérkezett a mikulás is, aki cukormentes édességeket, receptfüzetet és egyesületi naptárt ajándékozott, amit az egyesület ifjú tehetségei és a Mézvirág kórus karácsonyi dalokkal köszöntek meg, s megtartottuk az előszilveszteri bulinkat is. A jövő évre is rengeteg tervünk van, például január 21-én 14 órakor várjuk régi és leendő tagjainkat a Bartakovics Béla Közösségi Házba, a Gyermekdiabétesz Napra, ahol előadóink lesznek dr. Domboróczki Zsolt és Czeglédi Marianna diabetológus házaspár – zárta gondolatait Jakabné Jakab Katalin.