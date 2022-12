A balesetben egy nő, az autó utasa könnyebben megsérült, az ütközés hatására házi kedvenc kiszabadult a hordozóból és rémülten elfutott a helyszínről. Gazdái most kétségbeesetten keresik, járják a helyszín környékét, hiszen a fiatal, ivartalanított fehér cirmos kandúr azóta sincs meg, hogy vasárnap este balesetet szenvedtek. Így a helyiek segítségét kérik. Jutalmat is felajánlott a férfi a megtalálónak, s kéri, hogy ha a képen látható cicát valaki látja a környéken, értesítsék őt. Mint mondta, az állat biztosan kijutott a járműből, mert a nyomait látták a sárban. A Facebook posztja alatt egyébként többen is felajánlották, hogy segítenek a keresésben. A sérült gazda nagyon aggódik a fiatal állatért, hiszen veszélyben van, és nem szokott hozzá a kinti élethez.