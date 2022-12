Vallja, hogy nincs nagyobb érték, mint az építő jellegű emberi kapcsolatok. Az ilyen emberek összefogásának köszönhetően észre tudják venni, ha valakinek bármire szüksége van, tudnak segíteni az elesetteken, s így tud fejlődni a falu – erre ékes példa Szihalom elmúlt egy éve is.

A település dinamikusan fejlődik, idén átadtak egy 234 millió forint értékű bölcsődét, így biztosítva a jövő nemzedékének a megfelelő környezetet a gondtalan gyermekévek idejére. Szükség is van az új intézményre, hiszen az elmúlt egy-másfél évben 110-zel nőtt a lakosság száma. Nagyon sok fiatal házaspár választja otthonának Szihalmot, s rengeteg kisbaba születik. Az óvodát kibővítették, így az eddigi három helyett már négy csoport működik, és jövőre már két elsőosztályt indítanak az iskolában, ahol zenei képzés is folyik. Szerencsére olyan sok a kisgyermek, hogy a duplán induló első osztályok tendenciája minimum négy-öt évig meg is marad.

Bóta József Sándor szerint a hatalmas öröm az is, hogy míg tavaly 26 várandós anyuka volt Szihalmon, idén már több mint harminc.

A településen egész évben nagy hangsúlyt fordítanak arra, hogy segítsenek a bajbajutottakon. Jelenleg él itt egy nyolctagú család, akiket az önkormányzat fogadott be, mert a szomszédunkban dúló háború elől kényszerültek elmenekülni. Számukra lakhatást és élelmiszer ellátást biztosítanak. A család jól beilleszkedett, a gyerekek már helyben járnak iskolába, s már Szihalmon képzelik el a jövőjüket. Emellett gyűjtéseket is szerveznek, karácsony előtt például az egri Főegyházmegyei Karitász Központnak juttattak el tartós élelmiszereket.

Rendezvényekből sincs hiány a településen, s bíznak benne, hogy a jövőben még több közösség-összekovácsoló eseményt tudnak megtartani. A nyár eleji Kemencés Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál háromnapos mulatság, ahol egyebek között családi programokkal, a szihalmi lakodalmas bemutatásával és finomabbnál finomabb ételekkel, italokkal várják a helyieket, a testvértelepüléseikről érkezőket, és mindenkit, aki részese szeretne lenni az eseménynek. Ez a település egyik legnagyszabásúbb programja, több ezer ember szokott részt venni rajta.

Augusztus huszadikán tartják a kenyér ünnepét, ilyenkor a színes programok mellett főzőversenyt is rendeznek. Ezen a napon adják át a díszpolgári, a Szihalom községért és a Szihalom kultúrájáért érdemérmeket, valamint a pénzjutalommal járó polgármesteri dicsérő okleveleket is.

Az idősek napját is évről-évre megünneplik, ebben az esztendőben 250 szépkorút tudtak ajándékcsomaggal köszönteni, s egy ebéddel egybekötött, hangulatos délutánt tölthettek el együtt. Advent idején a templomban hangversenyt rendeznek az iskola szervezésében. Az ünnepi dallamok felcsendülésével az emberek szíve megtelik szeretettel, együtt hangolódnak a karácsonyra.

Szihalmon a december a meglepetésekről, az örömszerzésről is szól. A Kis Bocs Mikulás már 16 éve ajándékozza meg nem csak a helyi, hanem a térségből érkező gyerekeket is. A Kis Bocs Egyesület tagjainak és a településen élőknek köszönhetően életre szóló élményeket tudnak adni a legkisebbeknek. Idén például bűvészbemutató volt, készíthettek karácsonyi díszeket, meleg kakaóval és kaláccsal kínálták a kicsiket, és lehetőségük nyílt kisvonatozásra is.

Rengeteg a tevékeny ember Szihalmon, akik nagyon sokat tesznek a faluért, s ezáltal kiérdemelték a díszpolgári címet. Jelenleg öten vannak, akik munkájukkal, anyagi támogatásukkal nagyban hozzájárulnak a település fejlődéséhez, a közösség építéséhez. Bóta József Sándor nagyon büszke ezekre az emberekre, s bízik benne, hogy évről-évre tovább nő majd a szihalmi díszpolgárok száma, így egy újabb közösség alakulhat ki, s együtt is a falu húzóerejévé válhatnak.

Koós Jánosné Ilka, a 25 éves jubileumukat ünneplő Szihalmi Fúvós és Majorett Kulturális Egyesület elnöke. Állandóan tevékenykedik, nem csak a fúvósokkal kapcsolatos ügyekből veszi ki a részét, hanem a szihalmi rendezvényeken is mindig ott van, segíti a szervezést, kiemelkedő alkotómunkát végez. Tele van energiával, mindig mosolyog, s könnyen megtalálja a közös hangot az emberekkel.

Galyasné Dósa Katalin, a Kis Bocs Egyesület elnöke. Tevékenysége túlmutat a településen, az egész Füzesabonyi Járásban segíti társaival a rászoruló családokat, gyermekeket. Egyebek között baba-mama klubot működtetnek, támogatják a háború elől menekülni kényszerült családokat, s karácsony előtt különösen sok ajándékot osztanak ki olyanoknak, akiknek talán ez az egyetlen csomagjuk a karácsonyfa alá.

Tóbi János agrárgazdálkodó. Mindig észreveszi, hogy hol kell segíteni, s anyagilag is támogatja a falut és a rendezvényeket. Bármiben lehet rá számítani. Ő az az ember, akitől még soha nem lehetett olyan segítséget, támogatást kérni, amire nemet mondott volna. Igent mond, s rögtön azt kérdezi, hogy mikor, hogyan, mennyit és miben tud segíteni. A környék agrárgazdálkodóinak is igaz szószólója.

Tóbi János agrárgazdálkodó

Forrás: Beküldött

Nahóczki Péter világhírű íjász. Kiemelkedő eredményeket ért el az elmúlt évtizedekben nem csak hazai és európai bajnokságokon, hanem világbajnoki címet is magáénak tudhat. Segít a helyi gyermekeknek abban, hogy megismerjék a sport világát, bepillantást nyerhessenek az íjászat rejtelmeibe. A rendezvényeken rendszeresen bemutatja az ősmagyar szokásokat, s arra törekszik, hogy minél többen megszeressék a sportokat.

Nahóczki Péter világhírű íjász

Forrás: Beküldött

Dr. Joó Csaba a 20. jubileumi évfordulóját ünneplő Tobán Hagyományőrző Népművészeti Egyesület elnöke, korábban alpolgármester is volt. A faluban mindenki ismeri és szereti, alkotótevékenysége példaértékű. Olyan néptánccsoportot hozott létre, mely az ország határain túl is híresé vált szihalmi lakodalmas hagyományait élteti és viszi tovább.

Dr. Joó Csaba a 20. jubileumi évfordulóját ünneplő Tobán Hagyományőrző Népművészeti Egyesület elnöke

Forrás: Beküldött