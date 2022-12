A Varázslatos jégpalota még számos meglepetést és érdekes programot kínál a következő napokban, hetekben is.

Péntek délutánonként arcfestéssel, csillámtetoválással várják a gyerekeket a városházán, szombatonként a kézműves foglalkozások mellett továbbra is a Harlekin bábszínház interaktív előadásaiba csatlakozhatnak be a kicsik. Vasárnaponként szintén ki lehet próbálni az arcfestést, és filmvetítéseket is tartanak.

December 4-én pedig még a Mikulás is ellátogat a városházára, és lehet majd vele fotózkodni.

A részletes program megtalálható a bábszínház közösségi oldalán.