A lőrinci főtéri szeretetláda elhelyezését követően a selypi városrészbe is készített egy hasonlót Pálinkás Péter alpolgármester. Az alkalmatosságot kedden délután fel is szerelte Édes Erzsébet virágboltjának a bejárata mell. Így tehát azok, akik szeretnének adakozni, máris tehetnek bele tartós élelmiszert, amit a rászorulók – gondolva másokra is – elvihetnek.