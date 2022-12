Az egri székhelyű Kárpátok Alapítvány minden évben több ezer doboz Lego és Duplo csomagot juttat el hátrányos helyzetű gyerekek számára a Lego Csoport támogatásával. Idén összesen 17 ezer gyereket ajándékoznak meg, többek között a Markhot Ferenc Kórházban gyógyuló gyerekeket is.

– A korábbi években is ellátogattunk már az egri kórházba, hogy ajándékot hozzunk a kicsiknek. Most klasszikus építőkockákat és vonatmodelleket, vasúti síneket is hoztunk. Ezek ezért is jók, mert a dobozok egymással kombinálhatók, s kicsiknek és nagyoknak egyaránt remek szórakozást nyújtanak. Fontosnak tartjuk, hogy támogassuk a kórházat, mert pontosan tudjuk, milyen az, amikor kórházba kerül egy gyermek, és ilyenkor sokat számít, ha nem a betegségére figyel, hanem el tudja foglalni magát, például legózásssal – mondta el portálunknak Németh Mercédesz, a Kárpátok Alapítvány projekt koordinátora.

A kockákkal való építés azon kívül, hogy nagy örömet okoz a gyerekeknek, és izgatottan vesznek részt az építkezésben, nagyban fejleszti a különböző készségeiket is. Így elmondható, hogy a megkapott játék nem csak kiváló időtöltés a gyerekek számára, de nagyon hasznos a fejlődésükben is.