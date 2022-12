Kovács Klaudia egyszemélyben az írója, a rendezője és a producere is a kisfilmnek, melynek készültekor – a pandémia miatt – először forgatott komoly felszerelés nélkül, pusztán egy mobiltelefonnal és minimális stábbal.

A Barna Papírzacskó már a nagyközönség számára is megtekinthető online formában. A nemzetközi filmértékelő portálon, az IMDb-n rendkívül jó értékeléseket kapott. Csodálatos és remek rövidfilmként jellemzik, s valaki úgy fogalmaz, az alkotás mestermű, egy kis csavarral. Mi is kíváncsiak voltunk rá, ezért megnéztük, és jó szívvel ajánljuk mindenkinek, különösen most, az ünnepek előtt.