Az Aranybulláról szóló történelmi minisorozat egyik forgatókönyvírója, Trux Béla tartott előadást a napokban Besenyőtelken a könyvtárban.

Most először beszélt nagyközönség előtt a minisorozatról. Sok érdekes információt, exkluzív képeket osztott meg az érdeklődőkkel a forgatás kulisszatitkairól. Az is kiderült, hogy nemcsak egy dokumentumsorozat készült, ami december 25. és 30. között lesz látható a tévében, hanem egy közel kétórás mozifilm is született, amit áprilisban, az Aranybulla évfordulóján mutatnak majd be a filmszínházakban.

– Az előadáson megtudtuk, hogy II. András mennyire erős kezű, megfontolt és előrelátó uralkodó volt. Az is kiderült, hogy az Aranybulla nem elsősorban a nemesek jogait, mint inkább a király akaratát, céljait foglalta törvénybe, még jobban megerősítve így a hatalmát – mondta el portálunknak Kristonné Kovács Rita besenyőtelki könyvtáros.

Az előadásra sokan voltak kíváncsiak, a végén pedig mindenki feltehette kérdéseit az alkotónak, aki szívesen maradt még beszélgetni.

A Nemzeti Filmintézet korábban elmondta a sorozatról, hogy a történet fókuszában II. András király áll, aki az országot veszélyeztető belső és külső ellenségek legyőzésére 1222-ben olyan korszakalkotó törvénycsomagot fogadott el, amely akkor Európában egyedülálló volt. A sorozat tehát méltó ünneplése az Aranybulla kiadása 800. évfordulójánának. A jubileumra készülő tévésorozat forgatókönyvét Kis-Szabó Márk és Trux Béla jegyzi.