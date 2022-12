Emlékfát ültettek a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület fennállásának harmincadik évfordulója tiszteletére Mátrafüreden, adta hírül Gyöngyös önkormányzata.

Közlésük szerint a fa elültetését az Országos Erdészeti Egyesület mátrafüredi csoportja és a Muzsikál az Erdő Alapítvány kezdeményezte a Magyar Környezeti Nevelési Egyesülettel közösen annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a környezeti nevelés fontosságára. A kibontakozó globális válságot ugyanis csak együtt lehet megoldani, és ebben kiemelt feladata van a környezeti nevelésnek. Az emlékfával azon pedagógusok előtt kívánnak tisztelegni, akik ennek érdekében tevékenykedtek az elmúlt évtizedekben. A mátrafüredi központi parkban ültetett tízéves kocsányos tölgy mellett minderre egy emléktábla is felhívja az arra kirándulók figyelmét.

A gyöngyösi önkormányzat arra is kitért, hogy a kocsányos tölgyet Szabó Lajos, az Országos Erdészeti Egyesület mátrafüredi csoportja és a Muzsikál az Erdő Alapítvány elnöke nevelte. Az alapítvány elnöke a faültetéskor arról beszélt, hogy ez a faj több száz, vagy akár ezer évig is él. Szabó Lajos azt kívánta, ez a példány is éljen meg egy évezredet, és hirdesse a környezeti nevelők tettrekészségét.

A faültetésen részt vett Saly Erika, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület elnöke, valamint Victor András, a szervezet tiszteletbeli elnöke, illetve Kárpáti István, Gyöngyös alpolgármestere is.