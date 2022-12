A fiatalembertől megtudtuk azt is, hogy az idei tarjáni szüreti felvonuláson is a menettel együtt dübörögtek az akkor zászlókkal felékesített Dutrák, és a Kiskőrösön évente megrendezett Dutra-találkozóknak is résztvevői az erőgépek. A traktorok azonban nemcsak látványosságok, de a szőlőben és a gyümölcsösben a napi munkából is kiveszik a részüken. Sramkó Dávid mezőgazdasági technikusként végzett, ha munkahelyén letelt az idő, édesapjának segít a családi birtokon. A gyöngyöstarjáni fiatalember azt is hozzátette, a jövőben gyűjteni is szeretné a traktorokat.