Az eseményen új és régi mestervizsga elnökök is átvehették kinevezésüket, ők a jövőben más megyékben felügyelhetik a vizsgákat. Pohárköszöntőjében Benedek Zsolt, a HKIK ipari alelnöke az örömöt, az ünneplést emelte ki és kérte, legyenek tisztességesek, hiszen bizalmi alapú szolgáltatást nyújtanak, a szépségipari mesterek dicsérjék meg a vendégeket, az autószerelőknek pedig kihívást jelent majd az új meghajtású autók elterjedése, kívánta, állják a sarat munkájukban.

Újonnan avatott autószerelő-mesterek

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A fodrász Berecz Hajnalka elmondta, ez saját magával szemben is elvárás volt, szakmailag is nagy dolognak tartja a mesterré válást. Tíz éve a szakmában van, ez hozta magával a továbblépést, fejlődést. Szerinte azért is hasznos volt a képzés, mert megismert új embereket, mestereket, rengeteget fejlődött minden téren. Volt gyakorlati, elméleti, pedagógiai, vállalkozási, jogi képzés is. Ő maga folyamatosan fejleszti magát, továbbképzésekre jár, vágásban, festésben és kontyban is fejleszti tudását. Főként az utóbbira szakosodott, rengeteg vendége van, főként a menyasszonyi időszakban.