Már díszkörtefák tarkítják a plébánia mögötti területet, s elültették az árnyékliliomokat, íriszeket és rózsaloncokat is. A kertészet munkatársai rengeteg évelő, egynyári és kétnyári növényt ültettek el, árvácskát, illetve több mint ötezer nárcisz-és tulipánhagymát is a földbe helyeztek. Ugyancsak a Zöldülő Város-projekt keretében összesen 143 darab díszfát ültetnek el, többek között hársfákat, díszcseresznyéket, oszlopos gyertyánokat, kőriseket, juharokat és cédrusokat. A fák mellett cserjéket is telepítenek, ezek kis csoportokban vagy önmagukban is díszítenek majd, mint például a hortenzia. Ültetnek továbbá térhatároló-, talajtakaró-és sövénycserjéket is. Mindezeknek köszönhetően jövőre már teljes pompájában díszítik a növények az új teret.