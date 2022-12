A tavaly indított sikeres kampányunknak köszönhetően több cica és kutyus került gazdihoz, de még mindig vannak örökbe fogadható kisállatok. Az akció népszerűsítését a színház társulatának tagjai segítik.

Szamut, a nagyon ragaszkodó 7 év körüli fiú kutyust ismerhetjük meg elsőként, aki 5 évvel ezelőtt két település között kóborolt. Shar pei felmenője miatt szemhéjait meg kellett műttetni. Szeret pórázon nagyokat sétálni, kedveli az emberek, a gyermekek és a fajtársai társaságát.

Lázár Rita rendezőasszisztens és unokája, Mirkó nagy örömmel vállalta a fotózást. Rita elárulta: - Nagyon sokáig féltem a kutyáktól. A kisebbik lányom már kétévesen is odatotyogott minden kutyushoz, minden félelem nélkül. Tizennyolcadik születésnapjára a barátjától egy kiskutyát, egy kis yorkit kért és kapott. A Maxi nevű pöttöm őrmester megváltoztatta a kutyákhoz való hozzáállásomat. Megtanította azt, hogy milyen sok szeretet tud adni egy ilyen kicsi lény és azt is, hogy nem kell tőlük félnem, írja a Gárdonyi Géza Színház közösségi oldalán - mondta.

- Négy kutyánkból három mentett, illetve befogadott kutyus. Sajnos egy éve a mini yorki kutyánk itthagyott bennünket. Jelenleg négy cicánk is van. Mirkó unokám úgy nőtt fel, hogy amint megszületett, a kutyák mellette aludtak, őrizték álmát, vigyáztak rá. Imádja az állatokat.

Minden hónapban, ha nem is nagy összeggel, de támogatok több szervezetet is - ezek között vannak nemzetközi állatmentő alapítványok, illetve hazai állatmenhelyek. Szívem szerint minden kóbor állatot befogadnék. Nagyon bízom benne, hogy a bemutatott kutyák és cicák hamar megtalálják az álomgazdit - osztotta meg gondolatait Rita.

Az Állatokat Védjük Együtt Alapítványt, és az ott élő több mint kétszáz állatot támogatni is lehet az alábbi számlaszámon, de nemcsak pénzadományt, hanem például kutya- és macskaeledelt is szívesen várnak.