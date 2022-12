A közeli napokban több helyről is jeleztek a közvilágítással kapcsolatos hibát a településen lakók. Ezt követően az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán arról számoltak be, hogy a Kossuth Lajos, a Petőfi Sándor, a Gyöngyvirág és a Hunyadi úton egyaránt problémák vannak a világítással. A hibát – a közleményben olvasható tájékoztatás szerint – igyekeznek mihamarabb elhárítani. Azt is kérik, hogy akinek hasonló gondja van, az a 06/80-424-344-es telefonszámon tehet lakossági bejelentést.