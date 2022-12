A napokban pedig arról adott hírt a Tisza-tavi Sporthorgász Kft., hogy a kiskörei víztározó környékén is próbálják megóvni a halállományt a kárókatonáktól. Mint írták, az utóbbi időben a hőmérséklet csökkenése miatt emelkedni a kezdett a Tisza-tó térségében a kárókatonák száma. A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is december második felében érkezett el az idő a kártevő madarak riasztásához, gyérítéséhez.

A telelő halállomány megóvása érdekében egyeztettek a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal, valamint a Tisza-tó területén illetékes vadásztársaságokkal, és abban állapodtak meg, hogy a napokban elkezdik az idei állományszabályozást. A vadásztársaságok vadászai és a halőrök folyamatosan a Tiszán fognak járőrözni, igyekeznek megvédeni a halakat.

Nem csak a Tiszán szokták ritkítani az egyébként védett, de a halakat megtizedelő madarakat, hanem a Balatonon és a Dunán is. A problémát elsősorban nem a hazánkban fészkelő párok okozzák, mert számuk kicsi az ide érkezőkhöz képest. Az Észak felől délre vonuló állomány jelentősebb méretű és hazánkban is kedvező körülményeket, valamint elegendő élelmet talál. A kormoránokra nem csak a kifogott halak mennyisége miatt haragszanak, hanem azért is, mert sok halat sebesítenek meg, amelyek ezáltal legyengülnek és megbetegszenek, majd így pusztulnak el.