Itt a december éljen a fahéj! - írja közösségi oldalán a népszerű gyöngyösi háziorvos, dr. Mangó Gabriella. - Nincs is jobb a hideg télben egy jó kis fahéjas teánál! Talán csak a fahéjas bor! Az illata, a benne révő aromás vegyületek, már önmagukban is stresszoldóak. Eszünkbe juttatják az otthont, a karácsonyt, a meghittséget, amelyek önmagukban is pozitív érzetet keltenek mindenkiben.

Ezért immunerősítő hatással bír a fahéj. De az illatozó fahéj nem csak pszichésen hat azzal, hogy orron keresztül vezet bennünket!

A fahéj illóolajaiban is immunerősítő, hiszen baktérium és gombaszaporodást gátló anyagot tartalmaz. Jó a máj működésére, a fájó gyomrot megnyugtatja, sőt még az ízületi fájdalmakat is mérsékelheti.

Ha valakinek vizsgaidőszaka van, az is jól teszi, ha legalább egy teáskanál fahéjat fogyaszt naponta, hiszen azzal javítja a memóriáját, gyorsabban tanul!

Ezt a hatást alzheimereseknél, postcovidnál, longcovidnál is kihasználhatjuk! - folytatja a szakember. - Napi szinten fogyaszthatnák a cukorbetegek is ezt a fűszert, mert egy fahéj tartalmú sütemény kevésbé emeli meg a vércukorszintet, mint hasonló szénhidrát-mennyiséget tartalmazó nem fahéjas társa. A fahéj a vérzsírszintre is jól hat: csökkenti főként a trigliceridet, amely a szervek elzsírosodását okozza. Szóval még nincs késő egy jó kis fahéjas teához, puncshoz!

A szegfűszeg erős gyulladáscsökkentő hatással bír, ezért a téli séta alatt átfázott ízületeknek segít a gyorsabb regenerálódásban. Fájdalmat is csillapít, ezért meleg vízbe áztatás, forralás után borogatásként is használható, nyakra, könyökre, térdre.

Melegítő hatással is bír a szegfűszeg, mint testvére, a fahéj is, ezért is a téli italok, ételek alapkelléke. Persze itt nem a csirkepörkölt, vagy a sülthurka fahéjas változatára gondolok, bár lehet, hogy ezek is különleges élményt nyújtanának - írja a doktornő. - Szájvizekben sokszor beleteszik a szegfűszeget a gyulladáscsökkentő és leheletfrissítő hatása miatt. Nyugtató hatása is van, ezért csökkenti az idegfeszültséget és ellazít. Olaja, amely tömény kivonata a fűszernövénynek, hatásos lehet bőrhibákra, striákra, műtéti hegek elhalványítására. Nem olaj formájában, hanem a szegfűszeg fűszer maga nyugtatja a gyomrot, de serkenti az emésztést - tette hozzá dr. Mangó Gabriella.