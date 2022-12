A portálunkhoz eljutatott közleményből kiderül, hogy a MÁV-START és a Volánbusz elkötelezett a közös értékesítési ajánlatok kibővítése iránt, melynek célja egy településeken és szolgáltatásokon átívelő, 21. századi közösségi közlekedési platform létrehozása. Most tovább bővült a közös díjtermékek köre: a Budapest–Hatvan, illetve Budapest—Gyöngyös vasútvonal közelében fekvő galgamenti települések, illetve Gödöllő és Gyöngyös esetében kedvező áron, közös bérlettel lehet utazni a vonatokon, a H8-as HÉV-en (Ilonatelep és Gödöllő között), valamint az autóbuszokon.

Forrás: mavcsoport.hu

Közös bérlet Budapestről Gödöllőre, Aszódra, Gyöngyösre, Bagra, Hévízgyörkre, Galgahévízre és Turára váltható. A közös bérletek az érintett járatok bármely budapesti állomása vagy megállóhelye és a bérleten megjelölt település bármely állomása és megállóhelye között nyújtanak utazási lehetőséget vonaton, HÉV-en és buszon egyaránt, jellemzően a ma elérhető legolcsóbb bérlet áráért.

A közös bérlet a MÁV-START pénztárainál, jegyautomatáinál (helyi közlekedés menüpontban) és a MÁV mobilalkalmazás segítségével (térségi és városi jegyek között), illetve a Volánbusz gyöngyösi és Pest megyei autóbusz-állomásainak pénztáraiban is már megválthatók. A Volánbusz helyközi bérletei továbbra is megvásárolhatók a közös bérletek által érintett viszonylatokra is, ezeket azonban továbbra is csak az autóbuszon fogadják el.

Az árazásról ezen a linken lehet tájékozódni.