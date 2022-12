Gyopáros Alpár a programban korszerűsített művelődési ház bejárása alkalmából tartott sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy az első energetikai korszerűsítést támogató pályázatokat 2019-ben írták ki a Magyar falu programban. Akkor még nem lehetett előre látni, mekkora jelentősége lesz ennek három évvel később – mondta, hozzátéve, azóta országszerte több mint 6400 falusi intézmény újult meg, ezek döntő részén energetikai korszerűsítést is végeztek.

– Ez azt jelenti, hogy az ötezernél kevesebb lakosú településeken átlagosan 2-3 ilyen beruházás történt. Minderre a kormány eddig 130 milliárd forintot biztosított. Amikor Orbán Viktor miniszterelnök meghirdette a Magyar falu programot, cél volt, hogy az a kistelepülésekkel közösen íródjon és valósuljon meg – mondta Gyopáros Alpár. Hozzátette, mára elmondható, hogy ez így is történt, hiszen olyan támogatások és pályázati kiírások jelennek meg, amelyeket a falvak lakói és vezetői kértek a kormánytól.

A Magyar falu program keretében korszerűsített művelődési ház a Heves megyei Boconádon 2022. december 1-jén. A településen Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos elmondta: a programban a kormány több mint három éve kiemelten támogatja a kistelepülések önkormányzati intézményeinek energetikai korszerűsítését, és ez a jövő évi kiírásokban is meghatározó szerepet kap. MTI/Komka Péter

Példaként említette intézmények fejlesztését, utak, járdák, kerékpárutak építését, felújítását, továbbá a szolgáltatások bővítését, minőségének javítását, falugondnoki szolgálatok elindítását, fejlesztését és civil szervezetek, valamint helyi egyházközségek támogatását. Tájékoztatása szerint Boconádon az orvosi rendelő és a művelődési ház is megújult, a beruházás legfontosabb célja mindkét esetben az energetikai korszerűsítés volt. Ezzel összefüggésben megjegyezte: - Az elhibázott brüsszeli szankciók okozta gondok egész Európa, így Magyarország és a hazai kistelepülések előtt is ott tornyosulnak.

– Az önkormányzatok rezsiköltségei is emelkednek, ezért nem mindegy, hogy a helyhatóságok által működtetett intézmények fenntartása milyen kiadásokkal jár – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.