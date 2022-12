Dr. Pajtók Gábor Eger és térsége országgyűlési képviselője ekképp emlékezett vissza az elmúlt egy évre közösségi oldalán:

– Életemben igen nagy kihívást hozott, hogy a múlt év júniusában Miniszterelnök úr Heves megye 1. számú választókerületének elnöki feladataival bízott meg. Kormánymegbízottként a közigazgatás szemszögéből ismertem meg a települések önkormányzatait, az ott tevékenykedő vállalkozásokat. Szükségesnek tartottam, hogy minél előbb, minél több gazdasági szereplőhöz, a civil szférában tevékenykedőhöz is eljussak, tevékenységükről, elképzeléseikről, problémáikról személyes ismereteket szerezzek – írta.

Portálunknak kérdésére Forgó János, az Eger Sikeréért Egyesület Elnöke elmondta, magánemberként semmi rosszat nem hozott 2022 számára.

– Hiszen a családom egészséges, mindenki velünk van év végén is, sőt, megszületett a harmadik unokám is. Persze az én hangulatomon is nyomot hagyott a hazánkat is érintő, szomszédos országban dúló események, hiszen ha valami negatív történik a világban, az megérinti a jóérzésű embereket. Ugyanakkor meg kell tanulnunk ezektől elvonatkoztatni és örülnünk kell minden apró jó dolognak, amely boldogságra adhat okot. Az Eger Sikeréért Egyesület is sikeres évet zárt, hiszen minden rendezvényt megvalósíthattunk végre amelyet szerettünk volna. Idén két csillagot avattunk, terveinket megvalósítottuk. Jövőre is szeretnénk, hogy két csillaggal gyarapodjon a sétány. Eger lakosságának pedig áldott, boldog és békés új évet szeretnék kívánni! – fogalmazott.

– A 2022-es év utolsó napjait éljük. Számot vetünk – milyen szép magyar kifejezés ez – mondta dr. Mangó Gabriella, gyöngyösi háziorvos.

– Ha jó számot vetünk, jó számok fognak kikelni, ha rossz számot, akkor abból jó soha nem lesz. Erre gondoljunk tehát, amikor feltesszük magunknak a kérdést, hogy milyen lesz a 2023, mit hoz majd. Annyira szeretnénk a jövőbe látni! Mert hiába, hogy megtettél eddig minden tőled telhetőt, de vannak kiszámíthatatlan szerencse vagy szerencsétlen tényezők. Számomra ez az év sok szeretetet és sok kritikát is hozott, mindkettőből növekszünk, ezért hálás vagyok értük. Sok munkát és sok pozitív izgalmat hozott az elmúlt év, s munka nélkül nem lesz eredmény és öröm. Sokszor sírtam, többször boldogságtól, sokszor a tehetetlenségtől, kevésszer a haragtól. Hálás vagyok minden könnyért, mert lemosta a lelkemet. Hálás vagyok, hogy egyik szerettemet sem veszítettem el, mert ami pénzzel megvehető, az mind pótolható. A többi az érték! Köszönöm, hogy adhattam, abból amim van és magamból is. Pár emberben csalódtam, de kétszer annyi jó jött helyette. Összességében elégedett vagyok, ugyanakkor mégsem, mert ha az lennék, akkor nem lenne hová fejlődni – így zárta az évet dr. Mangó Gabriella.