Hevesmegyei Lapok. Vegyestartalmú Hetilap, Megjelenik Minden Vasárnap. 1903. február 1.

Új bank Gyöngyösön?

A napokban az a hir volt elterjedve, hogy Gyöngyösön egy uj pénzintézet alakitásán fáradoznak egyesek. Nem lehetett ellenőriznünk a hir forrását, mert a megnevezett gründolók egytől-egyig tagadták és tiltakoztak a nekik imputált törekvések ellen.

Hát ha van is valami a dologban és ha megfogamzott is egy ujbank alapitásának eszméje valamelyik hivatal és jövedelem hajhászó egyén fejében, okosan teszi, ha tiltakozik és nyilvánosan nem compromittálja magát, mert már torkig vagyunk a részvényekkel való szédelgésekkel. A gyöngyösi pénzintézetek részvényei ¾ részben ugyanis koszton vannak, fölösleges volna tehát még egy ujabb zsilipet megnyitni a kétes spekulácziók szennyes árja részére. Azt elhisszük, hogy egy pár hivatal után sóvárgó vagy hitelvesztett ember egy jobb jövő reményében szivesen gründolna még néhány bankot Gyöngyösön, de a viszonyokkal számolni tudó közönséget lépre vinni aligha birnák. Az egész hiresztelést tehát csak kacsának tartjuk, amely azonban ha mégis bontogatni merné szárnyait, az a józanul gondolkodó közönségtől a legmerevebb vissza utasitásban részesülne.

Hevesvármegyei Hirlap. Politikai és Vegyestartalmú Lap. 1904. deczember 18.

El-el a hazából.

Mintha ezer év mulva megismétlődnék a történelem. Már nemcsak a tótság, de a Felföld szinmagyarsága, utána az Alföld is megmozdult. Itthagyják véreink ez édes, ős magyar hazát, mennek-mennek messze-messze, a tengeren tulra, neki a bizonytalan jövőnek. Valamikor, régen szintén ugy tettek. Most foltonként szakad el a magyar a magyartól. Ha valamikor, most volna szükségünk minden magyar karjára, fejére. És ime, a helyett pusztulunk, veszünk, napról napra kisebb lesz a magyarok tábora. Hová jutottunk, mi lesz velünk? Ha megkérdezzük a kivándorlót, miért megy, miért hagyja itt ezt a földet, a felelet megvan: nehéz az élet, nagy az adó, itt is, ott is csak fizetni kell, aztán nincs miből. Az élet napról-napra drágább, munka meg nincs. Az uj hazában megbecsülik a munkás embert, a kinek van két dologtévő karja, nemcsak hogy megél, de vagyont is szerezhet... A megélhetés, a szerzés vágya kergeti őket, mert az őshazában a megélhetés napról-napra keservesebb.

Bolond dolog, de igaz, hogy Magyarországon drágábban élünk, mint Ausztriában, mert a kereskedést a német markában tartja s pénzével uralkodik rajtunk. A mi nyers élelmiczikket összevásárol, azt nyereséggel nekünk adja el ujra. Munka, az meg vajmi kevés akad Magyarországon. A dologidő nyáron egy-két hónapig tart. Pár hónap alatt nem lehet egész esztendőre valót keresni. A földmüvelésen kivül egyéb munkája alig akad a parasztnak.

Iparunk csak volt, az osztrák kegyelméből ma nincsen. Kereskedelmünk pedig valóságos szatócskodás. Ime, az önálló vámterület elkerülhetetlen szüksége. Életkérdés. Mert ha egy pár évig igy tart a kivándorlás, a nemzet elveszti földmives munkásait. A Felföld már ott tart, hogy a munkaerő hiánya miatt lehetetlenné vált ottan a gazdálkodás. Az Alföldön is be fog következni nemsokára ez az állapot. Mi lesz akkor? A veszedelem már itt ólálkodik a küszöbön. És mit csinál a mi drágalátos kormányunk?

A helyett, hogy a magyarság jövőjével gondolna, csak a vészthozó közös intézmények fenntartására pocsékolja minden erejét. Ettől a munkától semmi másra nem ér rá. Vaksággal verte meg őket az Isten. (...) Véreink lassan-lassan elhagyják ezt a földet, a hol megélni már nem lehet.

A ki itt marad, az katona, hivatalnok lesz, no meg végrehajtó. Hogy ki fogja aztán ezeket eltartani, azt én nem tudom. De más se! - ó

Gyöngyösi Ujság. Társadalmi Hetilap. 1900. október 28.

Rendőrségünk figyelmébe.

A központi fiuiskolánál (régi norma) évek óta disztelenkedik egy rozoga kapu.

Ez mindeddig csak szépséghiba volt, mely nálunk számba sem vétetik. Most azonban változott a helyzet, életveszélyes kezd lenni az életét megunt kapu. Sarokvasai kihulltak, minden része korhadt, avult volt és bizony e napokban megtette azt a tréfát, hogy az udvar felé eső részen hanyatt vágta magát. Szerencsére a több százra menő iskolás fiu közül nem volt közel senki s igy baj nem történt. Ne is várjuk a bajt, hanem vagy csináltassunk rendes kaput, vagy dobjuk ki ezt is.