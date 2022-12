– Beszélgettem a szülőkkel, és kiderült, hogy az előző napokban új benti cipőt kapott a gyermek. Mivel már volt olyan páciensem, aki a műanyag papucsra lett allergiás, nála is erre gondoltam először. Akkor még nem tudtam, hogy más településeken már zajlik a kéz-láb-száj fertőző betegség a kisgyermekek között. Két nappal később a betegem elesetté vált, a kiütései hólyagos formát öltöttek, helyenként pörkkel fedettek lettek, és testszerte, még a szájában és az arcán is megjelentek. Ekkor már fel tudtam állítani a helyes diagnózist, rázókeveréket, antihisztamint írtam fel neki. Az aggódó szülők később aztán bevitték az egri kórház gyermekgyógyászatára, attól félvén, hogy kiszárad. Ott a vizsgálatot követően ugyanazt a diagnózist állították fel, és az eddigi kezelést is jóváhagyták. Szerencsére a kicsi megúszta a kiszáradást. Szülei odaadással és kitartással ápolták, azonban a gyermek sokat szenvedett betegsége alatt. Édesapja is megfertőződött, nála enyhe lefolyású volt a betegség, de tenyere és a talpa erősen hámlott. – osztotta meg tapasztalatait portálunkkal a háziorvos.

Azóta már több gyermekről is tudomása van, akik elkapták, és egy másik felnőttről is tud, aki megfertőződött. Ő is viszonylag enyhe tünetekkel megúszta, azonban talpai zsiborogtak, kissé ödémásak lettek, majd lehámlottak.