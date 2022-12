Karácsonyfa-díszítő versenyt rendeztek advent negyedik vasárnapján Szomolyán. A hagyományos eseményt már másfél évtizede megtartják, idén húsz család, közösség ékesítette saját alkotásaival a fenyőfákat. Jurecska Györgyné polgármester elmondta, sok jelentkező volt, aminek nagyon örültek. Egyéni, illetve csoportos gyermek, felnőtt, valamint családi kategóriában lehetett jelentkezni, mindenkinek készültek ajándékkal. Szerinte fontos a közösségformáló szerepe van a rendezvénynek, karácsony előtt Mikulás napot, idősek karácsonyát is tartottak, valamint a falu karácsonyfáját is közösen öltöztették föl. Szerinte kreatív díszek születnek minden évben, amelyek a következő napokban is láthatók lesznek a főtéren. A napot egyébként Csézy adventi koncertje zárta.