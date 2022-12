Önkormányzatok, városi intézmények és színházak is spórolnak a rezsin, többen bezárják kapuikat. A Heves Megyei Kormányhivatalnál is érdeklődtünk, hogy milyen módon igyekeznek megtakarítani.

– A szomszédunkban dúló háború és a brüsszeli szankciók okozta megnövekedett energiaárak miatt a kormány 25 százalékos gázfelhasználás-csökkentést írt elő az állami szerveknél, valamint december 22. és január 6. között igazgatási szünetet rendelt el. A kormányhivatal kiemelt célja, hogy csökkenjen a használatában lévő ingatlanok energiaigénye. Minden telephelyünkön felülvizsgáltuk és racionalizáltuk az energiafogyasztást a lehető legtakarékosabb működésre törekedve – válaszolta érdeklődésünkre a kormányhivatal.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az igazgatási szünet ideje alatt Heves megyében az egri, gyöngyösi és a hatvani kormányablak lesz nyitva december 22-én csütörtöki ügyfélfogadási rend szerint, majd karácsony után, hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között lesz lehetőség az ügyintézésre. Az érintett pénteki napokon (december 23-án, 30-án és január 6-án) a kormányablakok zárva tartanak.

– Az egyéb kormányhivatali ügyfélszolgálatok közül a legtöbb zárva lesz az igazgatási szünet teljes ideje alatt. A földhivatalokban még január 9-én is szünetel a félfogadás, ugyanis ekkor dolgozzák fel az addig postán vagy elektronikusan beérkezett kérelmeket. A folyamatosan indokolt hatósági ellenőrzéseket, és a krízishelyzetek elhárításával összefüggő feladatokat a kormányhivatalok az igazgatási szünet idején is elvégzik, többek között a népegészségügy, az áldozatsegítés, a munkavédelem, az állategészségügy- és élelmiszerbiztonság területén, illetve a Családvédelmi Szolgálatok is ellátják feladataikat. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy javasolt ügyintézés előtt a kormányhivatal honlapján tájékozódni a nyitvatartásról, ügyintézési lehetőségekről! A kérelmek elektronikus úton bármikor benyújthatók, feldolgozásukra az igazgatási szünet végeztével kerül sor – emelték ki.