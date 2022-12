A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Nagy téli madárles címmel országos madárszámlálásra hívja a lakosságot a két ünnep között három napra, december 28-tól 30-ig, majd az ezt követő hetekben egy-egy napon egészen 2023. február 28-ig. Az akció célja a lakosság bevonása a környezetünkben élő madarak megfigyelésébe, a védelmüket is segítő „közösségi tudomány” (citizen science) jellegű adatgyűjtésbe.

Ha bárki kedvet érez csatlakozni a programhoz, nincs más teendője, mint a madáretetőn és környékén megjelenő madarakat 30 percen át megfigyelni, majd a megfigyeléseit beküldeni.

Már egy számolás is segíti az MME munkáját, de további megfigyelések beküldésével még értékesebb adatsorokat kaphatunk. Aki nem csak az ünnepi időszakban szeretne számlálni, annak lehetősége van február 28-ig végezni a megfigyeléseket. Az adatok akkor a legértékesebbek, ha a számlálók minél több héten, hetente egyszer, lehetőleg mindig ugyanazon a napon és délelőtt tudják számba venni a madarakat. Minél hasonlóbb körülmények között történik a számolás (például mindig délelőtt), annál alkalmasabb lesz az adatsor a megfelelő következtetések levonására. A részletek: https://www.mme.hu/teli-madarles oldalon találhatók.

Az adatrögzítés és -beküldés egyszerűsítése érdekében az MME kidolgozta a Turdus nevű (ez a rigófélék tudományos családneve) mobiltelefonos appot is (a letöltésével érdemes a megfigyelési időszak megkezdéséig várni). Az alkalmazás azonnal rögzíti a bevitt adatokat, az eltelt idő mérésével segít tartani a 30 perces időtartamot, de segítséget nyújt a fajok meghatározásában is, a számlálás végén pedig összesíti az adatokat. A Turdus elérhető Android és iOS rendszert használó telefonokra és tabletekre is, az applikáció használatához videós segédlet is készül. Hagyományos adatlap is a számláló rendelkezésére áll, ez az MME honlapjáról letölthető, de a megfigyelőnek az ide rögzített adatokat még fel kell töltenie az internetes adatbázisba (ezért is jobb az app).

Az EU LIFE Nature alapja által a „Közösen a természetért” pályázat (LIFE NGO4GD/HU/000037) keretében támogatott Nagy téli madárles csak egyike az MME új, TermészetLesen elnevezésű programjának, amelynek célja a lakosság bevonása a környezetünkben élő madarak és más állatok megfigyelésébe. A téli akció mellett lesz egy, a tavaszi időszakban megfigyelhető állatokra kialakított adatgyűjtés, a Tavaszi természetles, továbbá a lakosság kedvenc madarait, a fecskéket és gólyákat leltárba vevő két felület, a Fecskeles és Gólyales. Tervben van még az autók által elütött, áramütés, ablaknak ütközés következtében vagy egyéb okból elpusztult állatok bejelentését is lehetővé tevő applikáció is – tudatta portálunkhoz eljuttatott közleményében Orbán Zoltán, az MME szóvivője.