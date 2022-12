Úri Passzió címmel jelent meg a dr. Arató Antallal készült beszélgetőkönyv, amelynek városi bemutatójára ma 17 órától kerül sor az Ady Endre Könyvtárban. A székesfehérvári nyugalmazott könyvtárigazgató külön fejezetben emlékezik meg az itteni olvasótáborban eltöltött több évtizedes tevékenységéről, és beszél a 3000 darabos Perei-gyűjtemény Hatvanba kerülésének titkáról is. Ugyancsak a könyvtár vendége lesz december 7-én, szerdán Nyáry Krisztián író, kiadóvezető, akinek most jelent meg az Így szerettek ők című kötetsorozatának 3. része. A 17 órakor kezdődő író-olvasó talál­kozón a szerző Hatvanhoz és környékéhez kötődő emlékeiről is beszélget Bacsa ­Tiborral.