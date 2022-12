Mint írtuk, hétfőn megérkezik a tél: hideg és hó várható, ezzel együtt a hidegfronti hatás is felerősödik. A pajzsmirigynek a testhőmérséklet szabályozásában is fontos szerepe van. Alulműködésnél jellemző az alacsonyabb testhőmérséklet, gyakori a fázósság. Az endokrinológusok szerint a pajzsmirigy alulműködés tünetei igen szerteágazóak, egyénenként eltérőek: ilyen lehet hideg intolerancia is. Ez utóbbi a hűvös esték beálltával jellemző probléma. Egy-egy tünet önmagában nem elegendő a pajzsmirigy aluműködés diagnózisának felállításához. Gyanú esetén szakorvoshoz kell fordulni! A pajzsmirigy működés vizsgálatánál a vérből meghatározzák a hormonszinteket. Fontos azonban, hogy a teljes pajzsmirigy hormonpanelt mérjék – tanácsolják a szakorvosok.