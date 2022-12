A kedd éjszakai kormányinfón jelentették be, hogy a brüsszeli szankciók fel kell adni a benzinárstopot. Ugyanakkor, ahogy arra a Világgazdaság is felhívta a figyelmet, mindez nem változtatott azon a tényen, hogy továbbra is a magyarországi üzemanyagár az egyik legalacsonyabb az unióban.

Az ugyanakkor igaz, hogy most olyan látvánnyal találkoznak a sofőrök, amellyel 13 hónapja nem: a benzinkutak kútoszlopain már nem a 480-as szám díszeleg, vagyis az elmúlt napok felvásárlási láza után most azt keresik többen, hogy hol mennyibe kerül a 95-ös üzemanyag literje.

Bár számos kútról még nincs adat, de a holtankoljak.neten már számos helyről közölték, hogy mennyibe kerül a 95-ös benzin az ársapka eltörlése után.

Eger 40 kilométeres körzetében a legolcsóbban a megyeszékhelyen, a Tárkányi úton mérik a 95-ös (620 forint), de 629-ért is tankolhatunk a városban, ahogy Gyöngyösön a 3-as számú főúton is. Gyöngyösön egyébként 641 forintért is kínálnak benzint, csakúgy, mint Pétervásárán.

Lőrinciben, Füzesabonyban, Hatvanban 641 forintért is tankolhatunk. Az M3-as Kerekharaszti pihenőjében és Kálnál már 661 forint a 95-ös literje.