A növekvő energiaárak miatt az önkormányzatok is takarékosságra kényszerülnek, hogy beleférjenek a költségvetésbe. Sok város és azok cégei is rögzített áron vásárolják még az energiát, ám nem mindenki ennyire szerencsés. A szerződések némelyike ráadásul már december végén lejár, ahogy Eger esetében is történik ez a villamosenergiával. A megyeszékhely januárban már több mint 200 forintot fizet kilowattóránként az intézmények ellátására szolgáló energiáért, a jövő pedig ködös, ugyanis az új szerződés már nem rögzített árú.

Mirkóczki Ádám polgármester hónapok óta azt hangoztatja, hogy be kellene zárni egyes intézményeket, például a strandot. Az Energia Veszélyhelyzeti Ideiglenes Bizottságnak asztalára viszont a strandot és az uszodákat üzemeltető Eger Termál Kft. egy olyan jelentést tett, amely szerint a bezárással kieső bevétellel több pénz lenne oda, mint amennyit megspórolnának.

Az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. viszont az elsők között húzta össze a nadrágszíjat, másik telephelyre költözött ugyanis észak-magyarországi régió egyik legnagyobb rehabilitációs foglalkoztatója havi 25 millió forintot spórol a távfűtésen azzal, hogy elköltöztek másik épületbe, az Ady Endre útra, egy kihasználatlan, kisebb ingatlanrészbe.