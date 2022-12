Nem ez az első év, amikor szilveszter előtt megüt egy olyan hír, amitől az ember lába zsibbadni kezd, és leülni kényszerül. Nagy levegőket kell ilyenkor venni, hogy visszatérjen a normális pulzus, s hogy mozdulni tudjon kéz, láb, test, agy. Ilyentájban érkezett a hír, hogy meghalt Eger egyik legkedveltebb, legismertebb személyisége, Egres Béla. Volt kollégám – akit nagyon szerettünk – hatvanegy évesen távozott közülünk. Hirtelen, érthetetlen halálára az emberi reakció mi is lehetett volna más, mint hosszú csend, kibillenés a hétköznapi rutinból, és hosszú gyász.

Aznap sok ember hívott telefonon. Túl sok volt a találgatás, a körülmények elemzése. Azon a tényen, hogy elment, ezek a beszélgetések sajnos már nem változtattak semmit. Mégis volt egy olyan érzésem, hogy a távozása jel mindenki számára. Mégpedig, az: figyelj jobban nemcsak magadra, hanem a másikra is! Mert nem tudhatod, hogy holnap lesz-e alkalmad jobban ráfigyelni. Ma áramütésszerűen ért az a hír is, amely szerint 42 évesen meghalt Móricz-Sabján Simon, a kortárs magyar fotográfia legnagyobb alakja. Idén ő kapta meg a szakmája legnagyobb elismerését, a Robert Capa Magyar Fotográfiai Nagydíjat is. Elment hát közülünk ő is. Nemcsak bennünket hagyott itt, hanem három kisgyermek édesapjaként is távozott. Nem tudjuk, hol ér véget, és azt sem, hogy mikor kezdődik az élet. Egy szabály van, maradt: figyeljünk jobban egymásra, s néha magunkra is!