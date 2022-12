A Kellene Kis Kert zenekar Egerben koncertezett a napokban a Vitkovics Alkotóházban. Zenéjüket elsősorban a folk funk műfaji meghatározással szokták bemutatni. Fellépéseiken gyakran szőnek bele előadásukba akár távoli zenei stíluselemeket is. Az egri koncert hallgatótábora is hallhatott jazz, latin, klasszikus és elektronikus zenei hatásokat is. A produkció remek hangulatban telt, volt, aki még táncra is perdült az egyebek között hegedűvel, gitárral színesített muzsikaszó hallatán.