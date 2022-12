Csütörtök este az Agria Tiszkben huszadik alkalommal szervezte meg a Borszalon eseményt az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa. Farkas László, az EBHT elnöke. Felidézve az év boros eseményeit kiemelte, az elmúlt bő két évtizedben jelentős társadalmi eseménnyé nőtte ki magát a Borszalon.

– Ismeretségek, barátságok kötődnek, szakmai együttműködések alapozódnak meg a rendezvényen. Az elmúlt egy év azzal telt, hogy egységes arculatot dolgozzanak ki a borvidéknek, hogy annak szereplői, a termelők mindannyian hasznát lássák a marketing stratégiájuknak. A marketing terveken, segítségen túl, illetve azzal párhuzamosan a minőséget fokozni kell a borvidéken dacára az egyre nehézkesebb körülményeknek. Idén például még a borszalon helyszín választása is kihívás volt, hiszen számos intézmény bezárt a téli időszakra. Egyébként természetesen a termelők saját arculata nem tűnik el, ugyanakkor elfogadják, hasznosnak tartják a hegyközségi tanács marketing kerek asztalának javaslatait. A koncepció része volt az is, hogy minden évszakhoz kötődjön Egerben egy boros esemény. Idén már ez így volt, s ezt folytatjuk, tehát tavasszal a Csillag Weekenddel kezdődnek a nagy boros rendezvények, majd az Egri Bor ünnepe nyáron, ősszel pedig az Egri Bikavér Ünnepi Napok várja a helyieket és a borvidékre látogatókat, télen pedig újra a Borszalon. Mindemellett persze fontos az országos jelenlét, az egri borok ismertségének széleskörű népszerűsítése is, így január huszadikán a fővárosban, egy nagy kóstolón népszerűsíthetjük az egri superior kategóriát – részletezte.