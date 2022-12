Nyáron óriási bulival ünnepelték megalakulásuk 25. évfordulóját a Szihalmi Fúvósok. Az ország különböző részeiből érkeztek zenekarok, hogy velük ünnepeljenek. A hőség ellenére fergeteges, karneváli hangulatban zajlott az esemény, ahol mindenki legnagyobb örömére természetesen nem volt hiány muzsikaszóból.

Negyed évszázaddal ezelőtt, az első fellépésük Szihalmon volt egy pünkösdi ünnepségen, ahol hatalmas sikert arattak. Ezután több környező településre meghívták őket zenélni, a tagokat büszkeséggel töltötte el, hogy a csapatba tartoznak. Sikerük azóta is töretlen, nem csak a megyében, az egész országban hatalmas sikereket értek el 25 év alatt, sőt, külföldön is sokszor fellépnek.

Ősszel Pál Feri atya látogatott el Szihalomra, s tartott előadást a Járási Egészség és Családi Napon, melyet tizenötödik alkalommal szerveztek meg a Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület tagjai. A programmal évről-évre az egészséges életmódra, a család fontosságára, a helyes táplálkozásra és a szűrésekre kívánják felhívni a figyelmet. Pál Feri atya humoros elemekkel tarkított előadásában kiemelte, az önbecsülés az emberi élet egyik alapértéke. Egyebek között abban segít, hogy jobban érezzük magunkat, megfelelő társat találjunk, és általa meg tudjuk védeni magunkat, így nem engedjük, hogy rosszul bánjanak velünk. Az önbecsülés sok szorongástól szabadít meg, s lehetővé teszi, hogy önfeledten éljünk.

Decemberben pedig megérkezett a Kis Bocs Mikulás Szihalomra. A környező településekről is érkeztek hátrányos helyzetű gyerekek, akiket bűvész bemutatóval kápráztattak el, kaláccsal és meleg kakaóval kínálták őket. Emellett pedig lehetőségük nyílt karácsonyi díszek készítésére, és kirándulást tehettek a településen az ünnepi hangulatú kisvonattal. Az ingyen elvihető sarokból játékokat válogathattak, s a felnőttek örömére ruhákból is bárki hazavihette, amire szüksége volt. A Mikulás háromszáznál is több gyermeknek osztott ki édességet, játékokat, szebbé varázsolva így számukra a közelgő ünnepeket.