Hárman ülünk a konyhában. Jó anyám, a kutya és én. Minden reggel megbabonázva bámuljuk az új családtagot, a kandallót, ahogy életre kelnek benne a lángok. Szikrák pattannak, lobog a tűz, egyszerre melegít a hő és a fény. Varázslat.

A fizethetetlen gázszámla okozta kényszer hozta a családunkba, és soha nem gondoltam, hogy nekünk is lesz egy ilyen alkalmatosságunk. Korábban láttam ennél pompásabb „masinákat” filmeken, s anyám is gyakorta emlegeti gyermekkorának meghatározó téli emlékét, a kemencét, ami mellett nemcsak melegedni lehetett, hanem alkalmasint sütni is mindenféle finomságot, leginkább jó kenyeret.

Az én első kandallóm kicsike, egy helyiséget fűt csupán, de azt becsületesen. Nagyon büszke vagyok rá. Mostanság, ha vendég érkezik hozzánk, az első útja hozzá vezet. Fázó kezeit felé emeli, és hálásan gyönyörködik a tűz fényében.

A kandalló átírta a napirendemet is, amiért szintén köszönettel tartozom. Rossz alvó vagyok, így kora hajnalban már van végre értelmes tennivalóm a legsötétebb napokon is. Korábban ilyenkor a számítógéphez ültem, dolgoztam, vagy híreket böngésztem. Egyiktől se lett túl jó kedvem.

Most pernyét takarítok a fagyos reggeleken, gyújtóst készítek be, s várom az első fellobbanó lángokat, hogy fényt és meleget ontsanak. Csak abban bízom, hogy sokáig ülhetünk mellette. Jó anyám, a kutya és én.