Karácsony másnapján a 80-as vasútvonalon is járt a MÁV ünnepi mozdonya, a Fény Szili. Heves megyében csak Hatvanban állt meg a Zemplén-Hernád IC, majd a megyehatáron túl, Mezőkövesden. Utóbbi állomáson rengetegen voltak kíváncsiak a látványosságra, nem csak az állomás épülete előtt, hanem annak környékén, több száz méter hosszon csoportosultak a családok, hogy láthassák MÁV LED-ekkel díszített V43-as mozdonyát. A vonat lépésben közelítette meg az állomást a tömeg és a környékre este leszállt köd miatt, de amúgy is 7-8 perces késéssel futott be a vasúti pálya állapota miatt. A körülbelül négyszáz kíváncsi ember közül a legszerencsésebbek, akik a hosszú vonatra számítva az állomás túloldalán álltak, számos képet készítettek a fényfüzérekkel ékített monstrummal, amely, miután kifotózták magukat a nézelődők és az utasok is fölszálltak, tovább is gördült célállomása felé.