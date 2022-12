Ezeket a szépségeket mutatja meg nekünk Fodor László egy lélegzetelállító videóban.

A Poroszlói-medence alacsony mélységével a vízitúrázók, ezen belül is a kajakosok, kenusok, SUP-osok kedvelt helyszíne. Megannyi labirintusszerű nádast találni itt, a Poroszlói Kis-Tisza és a Csapói Holt-Tisza is itt csordogál, aminek nyugodt vizein könnyedén átsiklanak a kezdő lapátolók is.